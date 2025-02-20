Появилось видео нападения на сотрудников ДПС в Новой Москве

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Напавших на сотрудников ДПС в Новой Москве задержали

Напавших на сотрудников ДПС в Новой Москве задержали, Следком возбудил уголовное дело, сообщает ТАСС .

«Возбуждено уголовное дело по признакам… применения насилия в отношении представителя власти», — сообщили в ведомстве.

По неподтвержденной информации, одного из силовиков ранили.

В медиа распространили видео, где видно, как одного из сотрудников ДПС повалили на землю. Второй патрульный сдерживает агрессию еще одного мужчины. При этом звучат выстрелы.