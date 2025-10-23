Появилось видео нападения двух всадников на конях на пенсионеров в Кисловодске
«112» опубликовал видео, на котором двое всадников на конях и с плетками напали на пенсионеров в Кисловодске в Ставропольском крае. На записи они угрожали пожилым людям.
Пенсионеры попросили одного из мужчин снять маску и показать свое лицо. Однако тот отверг это предложение.
Затем пенсионер попросил мужчину успокоиться. Тот начал разговаривать агрессивно.
Через некоторое время пенсионер и его спутница выключили камеру. После этого мужчина на них напал — ударил пару в лицо и предплечье. Затем наездники ускакали.
Пенсионеры попросили найти обидчиков. У женщины синяк под глазом. У мужчины травмировано ухо. Агрессоров ищут.
На записи пенсионерка говорит, что один из наездников нетрезвый. Тот в ответ обзывает пожилого мужчину «приезжим» и пытается наехать на него на лошади.
