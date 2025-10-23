Появилось видео нападения двух всадников на конях на пенсионеров в Кисловодске

« 112 » опубликовал видео, на котором двое всадников на конях и с плетками напали на пенсионеров в Кисловодске в Ставропольском крае. На записи они угрожали пожилым людям.

Пенсионеры попросили одного из мужчин снять маску и показать свое лицо. Однако тот отверг это предложение.

Затем пенсионер попросил мужчину успокоиться. Тот начал разговаривать агрессивно.

Через некоторое время пенсионер и его спутница выключили камеру. После этого мужчина на них напал — ударил пару в лицо и предплечье. Затем наездники ускакали.

Пенсионеры попросили найти обидчиков. У женщины синяк под глазом. У мужчины травмировано ухо. Агрессоров ищут.

На записи пенсионерка говорит, что один из наездников нетрезвый. Тот в ответ обзывает пожилого мужчину «приезжим» и пытается наехать на него на лошади.

