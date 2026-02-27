Появилось видео избиения двух подростков детьми мигрантов в Челябинске

Telegram-канал « Многонационал » опубликовал видео, на котором дети мигрантов толпой избили подростков рядом с ТРК «Алмаз» в Челябинске. Нападавшие думали, что перед ними скинхеды.

Дети мигрантов и их приятели увидели молодого человека в берцах на улице и захотели «спросить» с него про это. В результате избили парня и его приятеля.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. На опубликованной записи видно, как толпа подростков окружила парней и начала их бить руками, ногами. Затем молодой человек упал. Его несколько раз ударили. Параллельно другая часть детей-мигрантов била его приятеля.

По данным «Коммерсанта», сотрудники Следственного комитета расследуют уголовное дело против трех подростков по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса России («Хулиганство»). Их нашли.

Правоохранители считают, что вечером 23 февраля молодые люди в возрасте 14, 15 и 16 лет были рядом с ТРК «Алмаз». В связи с «малозначительным поводом» подростки напали на двух 15-летних местных жителей и избили их.

Подозреваемых уже обнаружили, с ними проводятся допросы и выясняются все обстоятельства инцидента.

