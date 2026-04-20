сегодня в 16:57

Появились жуткие кадры пожара в квартире в подмосковном Подольске

Жуткое видео ночного пожара в квартире в подмосковном Подольске на восьмом этаже опубликовал « МК: срочные новости ».

Впоследствии огонь чуть не поднялся этажом выше, однако ему этого сделать не позволили.

Из загоревшегося помещения также смогли спасти пострадавшего. Его увезли в больницу для оказания медпомощи.

На опубликованной записи видно, как горит балкон. Огонь охватил его полностью, а из самой квартиры шел белый дым.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.