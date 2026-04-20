Появились жуткие кадры пожара в квартире в подмосковном Подольске
Фото - © телеграм-канал «МК: срочные новости»
Жуткое видео ночного пожара в квартире в подмосковном Подольске на восьмом этаже опубликовал «МК: срочные новости».
Впоследствии огонь чуть не поднялся этажом выше, однако ему этого сделать не позволили.
Из загоревшегося помещения также смогли спасти пострадавшего. Его увезли в больницу для оказания медпомощи.
На опубликованной записи видно, как горит балкон. Огонь охватил его полностью, а из самой квартиры шел белый дым.
