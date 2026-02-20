Появились первые фото с места падения машины под лед на Байкале

Первые фото с места падения автомобиля УАЗ («буханки») под лед на Байкале опубликовало МВД, сообщает РЕН ТВ .

На кадрах заметен провал льда с выходом воды на поверхность. На месте работают экстренные службы.

«Буханка» ушла под лед по пути к мысу Три Брата. Внутри находились 8 человек, из которых только один смог спастись.

При этом водитель знал, что переправа на пути к острову Ольхон была закрыта с начала месяца, но все равно решил двигаться по этому маршруту. Он проводил туры незаконно.

На месте падения машины под лед нашли 7 трупов. Автомобиль оказался в ледовом разломе шириной 3 метра. Глубина в месте падения составила 18 метров.

