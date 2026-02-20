Водитель «буханки», ушедшей под лед Байкала, проводил туры незаконно

Водитель «буханки», которая в пятницу провалилась под лед Байкала вместе с китайскими путешественниками, организовывал туры незаконно. У него не было на это разрешения, сообщает Mash .

Путешествие по Байкалу в среднем стоит от 65 до 80 тыс. рублей на 4 человек. Экскурсии длятся целый день, группы делают несколько остановок возле разных мысов. Обычно поездки осуществляются на старых «буханках».

Прибывшая сюда группа китайцев из 8 человек попросила местного водителя организовать им тур подешевле. Он согласился и повез их на «буханке» к мысу Три Брата. По данным SHOT, данная экскурсия могла стоить для китайских туристов около 60 тысяч рублей.

Следуя по маршруту, мужчина выехал на закрытую переправу на пути к острову Ольхон, но в районе мыса Хобой машина угодила в трещину и затонула. Предварительно, водитель знал о том, что путь закрыт, но нарушил правила безопасности и поехал дальше, из-за чего и произошла трагедия.

Всего в «буханке» находились девять человек. По данным губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, 1 турист сумел выбраться. Остальных путешественников и водителя ищут. Предварительно, они погибли.

СК возбудил уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух или более лиц, а также о халатности.

