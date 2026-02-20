Водитель провалившейся под лед Байкала «буханки» знал о закрытии переправы

Водитель, перевозивший китайских туристов на «буханке» к мысу Три Брата, нарушил правила безопасности, из-за чего машина ушла под лед Байкала, сообщает SHOT .

Мужчина выехал на ледяную переправу на пути к острову Ольхон, которая была закрыта с начала февраля. Сначала ее собирались открыть 12 февраля, затем — 17 февраля, но откладывали этот процесс из-за образования трещин.

Водитель УАЗа, который 20 февраля повез восьмерых китайских туристов к мысу Три Брата, знал, что переправа на пути к острову Ольхон была закрыта с начала месяца, но все равно решил ехать этим маршрутом. В результате в районе мыса Хобой «буханка» ушла под лед.

Погибли семеро туристов и водитель. Еще один пассажир смог выбраться. Предварительно, группа не была официально зарегистрирована.

После трагедии было возбуждено уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» и «Халатность».

Ранее в этом районе уже происходили ЧП — два туриста ушли под лед на своих машинах. Их спасли. Также 28 января там погибла китайская туристка. Она ехала в группе в салоне «Буханки», но машина заехала в расщелину и перевернулась.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.