Китайские туристы погибли, провалившись под лед Байкала на «Буханке»

сегодня в 12:41

Восемь человек погибли, провалившись под лед Байкала на «Буханке»

На озере Байкал в Иркутской области автомобиль УАЗ («Буханка») провалился под лед, в результате чего 8 человек погибли. Предварительно известно, что в салоне транспортного средства находились туристы из Китая, только одному из них удалось выжить, сообщает Baza .

«Буханка» ушла под воду по пути к мысу Три Брата. Водитель не справился с управлением, попав на участок с трещиной во льду.

Согласно информации, в салоне находилось девять пассажиров. Спастись сумел лишь один турист. Жертвами стали семеро граждан Китая и местный водитель, управлявший машиной.

В настоящее время на месте происшествия проводят работу правоохранительные органы Иркутской области. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.