7 трупов нашли на месте падения машины под лед на Байкале

Сотрудниками МЧС проводятся работы на месте падения автомобиля УАЗ с людьми в Ольхонском районе рядом с мысом Хобой в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону на странице в ВК .

Во время езды машина УАЗ с туристами оказалась в ледовом разломе шириной 3 метра. Глубина в месте падения была 18 метров.

Спасатели исследовали воду с помощью специальной камеры. Были найдены семь трупов. Проведут водолазные работы.

Под лед провалилась так называемая «буханка». В ней был водитель и группа китайцев из восьми человек. По данным Mash, экскурсию проводили незаконно.

Во время езды по маршруту, мужчина выехал на закрытую переправу на пути к острову Ольхон. Однако рядом с мысом Хобой авто попало в трещину и утонуло. Один турист смог спастись.

