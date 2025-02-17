Появились новые детали убийства экс-мэра Самары и его жены

В деле об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги появились новые детали. Следователи-криминалисты поработали в квартире убитого и обнаружили следы крови и частицы кровеносных сосудов потерпевших, сообщает пресс-служба СК РФ.

Также с помощью современной криминалистической техники специалистам удалось изъять много образцов для сравнительного исследования. Следователи установили, что обвиняемая в преступлении внучка Тархова Екатерина Бельская избавилась от мебели, на которой могли быть следы преступления.

Более того, она получила за своего дедушку дивиденды, которые причитались ему как соучредителю компании — 1 млн рублей. Расследование продолжается. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Тела Тарховых начали искать 5 февраля. По подозрению в расчленении дедушки и бабушки задержали их внучку. Девушка могла развести части тел по мусорным контейнерам в разных частях города.

Тархов был главой Самары четыре года — с 2006 по 2010 год. Его дочь Людмила в настоящее время отбывает семилетний срок за вымогательство 200 млн рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева.