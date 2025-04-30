Поиграл со смертью: грузовик проскочил в метре от поезда на переезде в Усть-Куте

сегодня в 17:44

Водитель «ГАЗели» проскочил переезд перед несущимся поездом в Иркутской области

В Усть-Куте Иркутской области водитель грузовика решил проскочить переезд и чуть не влетел под несущийся поезд. «ГАЗель» проехала буквально в метре от локомотива, сообщает Baza .

Состав приближался к переезду. Шлагбаумы уже опустились, зажегся красный свет. Несмотря на это, водитель «ГАЗели» решил не останавливаться и пересечь железнодорожные пути.

Оставалось всего несколько метров до столкновения, однако грузовику удалось безопасно закончить маневр.

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