Похитительница колбасы: в Кузбассе задержали воровку

В городе Ленинск-Кузнецк в Кемеровской области сотрудникам Росгвардии удалось взять с поличным 49-летнюю женщину, которая попыталась вынести из магазина сыр и колбасу на 2 тысячи рублей, сообщает Сiбдепо .

Как уточнили в пресс-службе управления ведомства по Кузбассу, в торговой точке на площади Кирова сработала тревожная сигнализация. Система отреагировала на нарушительницу, которая положила в сумку 5 палок колбасы и 5 упаковок сыра, но оплатила только часть товаров.

Продавцы заметили махинацию и вызвали охрану, затем задержанную передали полицейским. Ее также подозревают в подобной краже в Прокопьевске.

Ранее в Красноярском крае трое мужчин украли концентрат с золотом на сумму более 400 млн рублей. Это примерно 60 кг сырья и 50 кг чистого золота. Они погрузили концентрат в машину и отвезли в населенный пункт Гляден в Емельяновском районе, но правоохранители их задержали, а ценную смесь изъяли.