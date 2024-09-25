Похищенную саратовскую бизнесвумен нашли мертвой в собственной машине

Труп похищенной бизнесвумен из Саратова нашли в ее машине в лесополосе

Сотрудники правоохранительных органов нашли тело 47-летней предпринимательницы Натальи Сизовой (Алешниковой), похищенной в Саратовской области. Оно лежало в машине женщины, сообщает « 112 » со ссылкой на источник.

Следователи были уверены, что жительницу Балакова похитили для угона ее автомобиля. Однако через два дня после пропаж бизнесвумен ее труп нашли в машине, которую злоумышленники отогнали в лесополосу.

При осмотре на теле обнаружили ранения, нанесенные острым предметом в шею. Убийц пока обнаружить не удалось.

Наталья пропала вечером 22 сентября. Около автомобиля на нее напали несколько преступников в масках. Они затолкали женщину в машину и увезли в неизвестном направлении.

Ранее окровавленные тела супругов нашли в лесу под Бугульмой в Республике Татарстан. На обоих трупах обнаружили колото-резаные ранения в области груди.