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Окровавленные тела супругов нашли в лесу под Бугульмой

Окровавленные тела мужчины и женщины обнаружили в лесу около автодороги Бугульма — Альметьевск в Республике Татарстан, сообщает KazanFirst .

На обоих трупах были найдены колото-резаные ранения в области груди. Убитые — супружеская пара в возрасте 38 и 36 лет. У них остались двое несовершеннолетних детей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Следователи продолжают выяснять все обстоятельства трагедии.

Ранее стало известно, что пожилая супружеская пара москвичей трагически погибла во время похода за грибами в Подмосковье. Тела пенсионеров обнаружили лишь спустя месяц после исчезновения.