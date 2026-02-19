Похищали бизнесменов: в Челябинской области осудили членов ОПГ

В Челябинской области суд вынес приговор четырем членам ОПГ, похищавшим бизнесменов. Они отправятся в колонию строгого режима, сообщает kursdela.biz со ссылкой на пресс-службу областного УФСБ.

Согласно решению Еманжелинского горсуда, двум обвиняемым назначено 11 лет лишения свободы, еще двум — по 10 лет и 6 месяцев. Отбывать наказание осужденные будут в исправительных учреждениях строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

В УФСБ уточнили, что в 2024 году были задержаны четверо активных членов данной преступной группы. В ходе расследования было доказано, что они длительное время совершали грабежи, вымогательства, разбои, а также похищали людей и оказывали психологическое давление на жертв.

Основными потерпевшими по делам выступали представители бизнеса. Действия злоумышленников были сопряжены с использованием оружия и насилия, что причиняло пострадавшим вред здоровью разной степени тяжести.

Суд установил вину подсудимых по нескольким серьезным статьям УК РФ, таким как похищение человека, разбой и вымогательство в особо крупном размере.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.