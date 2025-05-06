Погибший в Махачкале автоинспектор три недели назад стал отцом
Убитый в Махачкале инспектор ДПС недавно отметил рождение ребенка
Отец погибшего в Махачкале полицейского Ислама Арсланбекова сообщил, что у сотрудника недавно родилась дочь. Также у него остался брат-близнец, сообщает RT.
По словам родственников, семья тяжело переживает утрату.
«Ислам ушел на работу в хорошем настроении, никто не ожидал такого исхода», — рассказал отец.
Ранее стало известно, что сослуживец, находившийся с Арсланбековым на смене, вступил в ножевую схватку с боевиком.