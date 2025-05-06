Погибший в Махачкале автоинспектор три недели назад стал отцом

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Убитый в Махачкале инспектор ДПС недавно отметил рождение ребенка

Отец погибшего в Махачкале полицейского Ислама Арсланбекова сообщил, что у сотрудника недавно родилась дочь. Также у него остался брат-близнец, сообщает RT .

По словам родственников, семья тяжело переживает утрату.

«Ислам ушел на работу в хорошем настроении, никто не ожидал такого исхода», — рассказал отец.

Ранее стало известно, что сослуживец, находившийся с Арсланбековым на смене, вступил в ножевую схватку с боевиком.