Погибли 2 человека: самолет влетел в жилой дом сразу после взлета в Бразилии

Одномоторный самолет врезался в жилой дом в Бразилии сразу после взлета. В результате крушения погибли два человека, сообщает SHOT .

Самолет Cessna/EMB-721 вылетел из аэропорта Пампулья в районе города Белу-Оризонти. В салоне находились 5 человек. Сразу после взлета пилот сообщил о неполадках.

На опубликованных кадрах видно, как воздушное судно теряет высоту и врезается в жилой дом, пробивая стену.

При крушении погибли два пилота. Троих пассажиров самолета с различными травмами госпитализировали в медучреждение.

