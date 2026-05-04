Погибли 2 человека: самолет влетел в жилой дом сразу после взлета в Бразилии
Одномоторный самолет врезался в жилой дом в Бразилии сразу после взлета. В результате крушения погибли два человека, сообщает SHOT.
Самолет Cessna/EMB-721 вылетел из аэропорта Пампулья в районе города Белу-Оризонти. В салоне находились 5 человек. Сразу после взлета пилот сообщил о неполадках.
На опубликованных кадрах видно, как воздушное судно теряет высоту и врезается в жилой дом, пробивая стену.
При крушении погибли два пилота. Троих пассажиров самолета с различными травмами госпитализировали в медучреждение.
