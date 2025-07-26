Погибла 9-летняя девочка: грузовик влетел в стоявшие на обочине авто в Раменском
Фото - © Пресс-служба Госавтоинспекции Подмосковья
В Раменском муниципальном округе в аварии с участием грузовика погибла девятилетняя девочка, которая была пассажиркой одной из припаркованных на обочине легковушек, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Подмосковья.
Смертельная авария с участием двух легковушек и грузовика с полуприцепом произошла на 59 км автодороги М-5 «Урал» 26 июля около 9:13. 47-летний водитель грузовика Scania врезался в остановившиеся на обочине машины: Lexus и Lada.
В результате столкновения водители обеих легковушек, а также девятилетняя девочка получили смертельные травмы. О состоянии водителя грузовика ничего не сообщается.
Инспекторы ГАИ устанавливают все обстоятельства случившегося. Какое-либо решение будет принято позднее в рамках действующего в России законодательства.