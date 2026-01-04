Погиб ребенок: снегоход с санями провалился под лед на Чукотке

Ребенок погиб, когда снегоход с санями провалился под лед на Чукотке

Недалеко от села Лаврентия на Чукотке Снегоход с санями провалился под лед, в ЧП погиб ребенок, сообщает «112» .

Трагедия произошла 3 января. Предварительно, 28-летний мужчина ехал на снегоходе «Ямаха» с санями, в которых сидели женщина и ребенок.

В 10 м от берега лед не выдержал веса снегохода, и люди с техникой провалилась в воду. Ребенок скончался от переохлаждения на месте происшествия. Женщину водителю удалось спасти. Пострадавшую доставили в больницу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

