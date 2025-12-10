Поезда в сторону Апрелевки на МЦД-4 задерживаются из-за сломанного состава
На МЦД-4 произошел сбой в движении поездов. Пассажиры рассказали о временных задержках составов по направлению к Апрелевке в Московской области, сообщает MSK1.ru.
В пресс-службе МЖД заявили, что на перегоне Нижегородская — Москва-Курская по техническим причинам остановился электропоезд № 6649, идущий из Петушков в Очаково. Из-за этого временно оказался задержан ряд поездов Горьковского направления МЖД, МЦД-4 по направлению в российскую столицу.
Затем движение составов восстановили. Поезда сейчас ходят в стандартном режиме. С отставанием следует ряд пригородных поездов Киевского направления в область.
На опубликованной видеозаписи видна огромная очередь из пассажиров электричек на платформе одной из станций.
