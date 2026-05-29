Поезд задел автовышку на МЦД-2
Фото - © Владимир Астапкович/РИА Новости
Утром в пятницу на месте ремонта автомобильного моста на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД одним из вагонов поезда задета по касательной автовышка, элемент которой попал в габарит пути, сообщает Московская железная дорога.
ЧП произошло в 07:53 на перегоне Тушино — Красный Балтиец
В результате инцидента пострадавших нет. Для осмотра поезд остановили, он продолжил движение в 08:13. Вагон не поврежден.
Сейчас поезда МЦД-2 курсируют с небольшим увеличением интервала. Специалисты принимают все необходимые меры для стабилизации графика.
Причины ЧП устанавливаются.
