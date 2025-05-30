Поезд в Москву задержался из-за подозрений о «бомбе». Ей оказался вейп

Выезд пассажирского поезда рейса Орск — Москва задержался из-за подозрительного предмета на путях, из которого торчали провода и исходил красный свет. Изначально местные полицейские хотели даже вызывать взрывотехников, но чуть позже они поняли, что этим предметом оказался разряженный вейп, сообщает Baza .

Инцидент произошел 15 мая. Поезд должен был продолжить путь в столицу, однако в Оренбурге состав так и не тронулся с места. Прямо перед отправкой местный полицейский заметил на путях странную вещь, которая мигала красным светом.

Страж порядка обратился к коллегам, и к поезду уже хотели вызывать взрывотехников. Вскоре выяснилось, что странный предмет, в котором подозревали в том числе взрывное устройство, оказался обычным вейпом. Электронная сигарета лежала на путях и была разряжена, поэтому и мигала красным светом.

Задержка поезда составила 16 минут, добавляет издание.