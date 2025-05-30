Поезд в Москву задержался из-за подозрений о «бомбе». Ей оказался вейп
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Выезд пассажирского поезда рейса Орск — Москва задержался из-за подозрительного предмета на путях, из которого торчали провода и исходил красный свет. Изначально местные полицейские хотели даже вызывать взрывотехников, но чуть позже они поняли, что этим предметом оказался разряженный вейп, сообщает Baza.
Инцидент произошел 15 мая. Поезд должен был продолжить путь в столицу, однако в Оренбурге состав так и не тронулся с места. Прямо перед отправкой местный полицейский заметил на путях странную вещь, которая мигала красным светом.
Страж порядка обратился к коллегам, и к поезду уже хотели вызывать взрывотехников. Вскоре выяснилось, что странный предмет, в котором подозревали в том числе взрывное устройство, оказался обычным вейпом. Электронная сигарета лежала на путях и была разряжена, поэтому и мигала красным светом.
Задержка поезда составила 16 минут, добавляет издание.