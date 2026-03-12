Поезд отрезал ногу 48-летней жительнице Екатеринбурга

Женщина свалилась под электричку во время перехода через пути на станции Шарташ в Екатеринбурге Свердловской области. В результате ей отрезало ногу, сообщает E1.RU со ссылкой на уральскую транспортную полицию.

Инцидент произошел вечером 11 марта. В момент происшествия к станции подъезжала электричка, которая шла из Дружинина в Каменск-Уральский.

Женщина двигалась через пути по пешеходному настилу. Она подумала, что успеет перебежать через рельсы, но попала в «слепую зону».

Машинист электрички ее не увидел. В результате женщина оказалась под составом. Пострадавшую увезли в больницу с травматической ампутацией ноги. Ей 48 лет.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.