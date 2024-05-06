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Поезд насмерть сбил двух мужчин на станции Лосиноостровская в Москве

Поезд сообщением Москва — Кострома на станции Лосиноостровская сбил насмерть двух мужчин, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Пешеходы переходили железнодорожные пути на станции вне зоны перехода.

Следователи осматривают место трагедии, организованы проверки, которые направлены на установление всех причин произошедшего.

Жителей и гостей столицы попросили быть внимательными на объектах ж/д транспорта, не стоит подвергать опасности свою жизнь.