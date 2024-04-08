Поджигателю мемориала жертвам теракта в «Крокусе» избрали меру пресечения

Подозреваемому в поджоге стихийного мемориала, образовавшегося в Новой Москве в память о жертвах теракте в концертном зале «Крокус Сити холл», безработному москвичу избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает РИА Новости .

В ночь на 5 апреля мужчина поджег стихийный мемориал, который жители создали в поселении Десеновское. Позднее его привели в порядок. В понедельник полицейские задержали подозреваемого — 49-летнего москвича.

По факту поджога было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений).

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В результате вооруженного нападения и пожара в концертном зале погибли более 140 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что после теракта в концертном зале без родителей остались 7 ребят.

«Наша задача — максимально уделить внимание семьям и особенно детям. Мы знаем, где живут эти дети, мы знаем, с кем они живут и в чем нуждаются. Такую работу обязательно будем сопровождать», — заявил глава региона.