Стартовал третий сезон литературного конкурса «Проект особого значения»

Научно-технический центр АО «ЗАСЛОН» и платформа для digital-авторов Литрес Самиздат объявили о начале третьего сезона конкурса фантастических рассказов «Проект особого значения» . Заявки на участие будут принимать до 31 мая.

Призовой третьего сезона вырос до 1,9 млн. рублей. Победитель получит 300 тыс. рублей, за второе место вручат 200 тыс. рублей, а за третье — 150 тыс. рублей. К участию в конкурсе также приглашают чтецов, 10 из которых получат по 75 тыс. рублей. Все победители получат буктрейлеры, созданные нейросетью, а также продвижение на платформе Литрес.

В этом году в проекте появилась новая номинация АО «ЗАСЛОН». Для участия в номинации принимают рассказы, в которых упоминаются технологии, созданные на базе компании. Победителя ждет увлекательная экскурсия по миру технологий компании «ЗАСЛОН», денежный приз в размере 100 тыс. рублей, а также возможность разработать крупное произведение на основе своего рассказа с последующим изданием книги в бумажном формате.

«Всего за три года „Проект особого значения“ превратился в статусное мероприятие в сфере российской фантастики. Каждую весну сотни авторов идут на штурм этой высоты, в надежде на то, что в этот раз она им точно покорится. Что я на это могу сказать? Дорогу осилит идущий», — отметил российский фантаст Андрей Васильев.

Первые 2 сезона литературного конкурса «Проект особого значения» прошли в 2022 и 2023 годах. Финалы с торжественной церемонией награждения конкурса прошли в Санкт-Петербурге. На конкурсах были представлены сотни рассказов, которые отражали жизнь и труд инженера, героя нашего времени, человека, создающего инновационные вещи, двигающие цивилизацию в будущее. В 2023 году создали отдельные номинации от Литрес Чтец, где выбирали лучших мастеров озвучки жанра фантастики.

Темами для вдохновения в новом сезоне стали: фантастический детектив, постапокалипсис, гейминг и киберпанк. Для участия в конкурсе необходимо разместить рассказ через платформу для digital-авторов Литрес Самиздат или озвучить произведение в проекте Литрес Чтец. Более подробную информацию можно найти на сайте.

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