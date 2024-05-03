Стартовал третий сезон литературного конкурса «Проект особого значения»
Научно-технический центр АО «ЗАСЛОН» и платформа для digital-авторов Литрес Самиздат объявили о начале третьего сезона конкурса фантастических рассказов «Проект особого значения». Заявки на участие будут принимать до 31 мая.
Призовой третьего сезона вырос до 1,9 млн. рублей. Победитель получит 300 тыс. рублей, за второе место вручат 200 тыс. рублей, а за третье — 150 тыс. рублей. К участию в конкурсе также приглашают чтецов, 10 из которых получат по 75 тыс. рублей. Все победители получат буктрейлеры, созданные нейросетью, а также продвижение на платформе Литрес.
В этом году в проекте появилась новая номинация АО «ЗАСЛОН». Для участия в номинации принимают рассказы, в которых упоминаются технологии, созданные на базе компании. Победителя ждет увлекательная экскурсия по миру технологий компании «ЗАСЛОН», денежный приз в размере 100 тыс. рублей, а также возможность разработать крупное произведение на основе своего рассказа с последующим изданием книги в бумажном формате.
«Всего за три года „Проект особого значения“ превратился в статусное мероприятие в сфере российской фантастики. Каждую весну сотни авторов идут на штурм этой высоты, в надежде на то, что в этот раз она им точно покорится. Что я на это могу сказать? Дорогу осилит идущий», — отметил российский фантаст Андрей Васильев.
Первые 2 сезона литературного конкурса «Проект особого значения» прошли в 2022 и 2023 годах. Финалы с торжественной церемонией награждения конкурса прошли в Санкт-Петербурге. На конкурсах были представлены сотни рассказов, которые отражали жизнь и труд инженера, героя нашего времени, человека, создающего инновационные вещи, двигающие цивилизацию в будущее. В 2023 году создали отдельные номинации от Литрес Чтец, где выбирали лучших мастеров озвучки жанра фантастики.
Темами для вдохновения в новом сезоне стали: фантастический детектив, постапокалипсис, гейминг и киберпанк. Для участия в конкурсе необходимо разместить рассказ через платформу для digital-авторов Литрес Самиздат или озвучить произведение в проекте Литрес Чтец. Более подробную информацию можно найти на сайте.
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