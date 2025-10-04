Поджигали и выдирали волосы: подростки жестко избили девочку в Орске

Группа подростков избила девочку в Орске и сняла все на камеру

В Орске десять подростков жестоко избили 12-летнюю девочку в день ее рождения. Издевательства сняли на видео, сообщает Baza .

12-летняя девочка гуляла в городе в свой день рождения. Но ее поймали подростки из соседнего учебного заведения, они потащили свою жертву в поле на разборки.

Как рассказала мама пострадавшей девочки, конфликт у ее дочери с другими детьми произошел из-за того, что она приглянулась «не тем» мальчикам, а еще одевалась и вела себя «не по правилам».

Мальчики и девочки стали жестоко избивать свою жертву. Подростка пинали в пах и по телу, бросали в девочку зажженные спички, а еще поджигали и выдирали ей волосы, плевали. затем они поставили жертву на колени и заставили извиняться на камеру.

В конце издевательств девочке строго запретили рассказывать о произошедшем маме.

Пострадавшая добралась до дома почти ползком. Мама сразу вызвала полицию и скорую помощь. Врачи выявили у пациентки множественные ушибы паховой и брюшной полости, закрытую черепно-мозговую травму, ссадины и ожоги. Сейчас она лежит в больнице.

По факту избиения мать девочки обратилась в полицию. По этом факту начата проверка.

