Подсел и начал тереться: пьяный москвич угрожал изнасиловать девушку в трамвае

В столице пьяный неадекват подсел к девушке в трамвае и начал тереться об нее. Затем он стал угрожать ей изнасилованием, сообщает «Осторожно, Москва» .

По словам пострадавшей, утром в четверг она ехала в трамвае в спортзал. Рядом подсел мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения. Он начал жаться к девушке и тереться об нее.

Когда москвичка отсела, мужчина перешел к угрозам.

«А потом еще начал угрожать: он грозился изнасиловать меня», — сказала пострадавшая.

Москвичка собирается подать заявление в полицию. Она также заявила, что в РФ надо принять закон, который позволил бы женщинам чувствовать себя в безопасности на улице.

