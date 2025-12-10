сегодня в 12:55

Подросток выстрелил из пневматики в живот мальчику в Ленобласти

17-летний ученик девятого класса открыл огонь из пневматического пистолета прямо в школе и ранил мальчика. Инцидент произошел в поселке Рябово Тосненского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

По данным правоохранителей, 17-летний подросток купил пистолет у своего 16-летнего друга. Тот продал оружие за 1700 рублей.

9 декабря девятиклассник принес пневматику в школу. На перемене он открыл стрельбу в коридоре. Подросток выстрелил в живот 14-летнему учащемуся восьмого класса.

Пострадавшего госпитализировали. У него ушиб передней брюшной стенки. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Пистолет у подростка изъяли, самого его задержали.

Собранные полицией материалы будут переданы в Комиссию по делам несовершеннолетних. Там решат вопрос о постановке стрелявшего на учет.

Ранее полицейские задержали нарушителя, который стрелял из ружья в Химках. Он поссорился с приятелем по телефону и приехал к его дому, чтобы напугать выстрелами.

