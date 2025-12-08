Пьяный мужчина устроил стрельбу возле жилого дома в Химках

В Подмосковье полицейские задержали нарушителя, который стрелял из ружья возле одного из домов в Химках, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным правоохранителей, двое мужчин поссорились во время разговора по телефону. Один из них, находясь под воздействием спиртного, взял свое оружие и приехал к дому оппонента, расположенному на Нагорном шоссе.

Прибыв на место, пьяный мужчина несколько раз выстрелил в воздух. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 1985 г. р. У него изъяли ружье.

Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах происшествия. Затем будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.

Ранее неизвестный открыл стрельбу на Мичуринском проспекте в Москве. В Сети распространилась видеозапись, на которой, предположительно, запечатлен мужчина. Он произвел несколько выстрелов, а потом передал оружие женщине.

