Неизвестный открыл стрельбу на Мичуринском проспекте в Москве

Московская полиция устанавливает обстоятельства инцидента со стрельбой, произошедшего на Мичуринском проспекте утром 6 декабря, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное ГУ МВД РФ.

Предварительно установлено, что примерно в 09:00 в правоохранительные органы поступила информация о звуках, напоминающих выстрелы, во дворе жилого дома, расположенного на Мичуринском проспекте. Прибывшие на место происшествия полицейские не обнаружили подтверждений противоправной деятельности.

«Информация о пострадавших в настоящее время не поступала. Полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к правонарушению, а также всех обстоятельств произошедшего», — сообщили стражи порядка.

В Сети распространилась видеозапись, на которой, предположительно, запечатлен мужчина, произведший несколько выстрелов, после чего передавший оружие женщине. Неизвестно, в каком направлении велась стрельба. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в случившемся.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.