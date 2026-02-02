сегодня в 13:07

Подросток встретил из сигнального пистолета в глаз юноше в ТРЦ в Лыткарине

В торгово-развлекательном комплексе на улице Парковой в Лыткарине произошла стрельба из сигнального пускового устройства, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

В дежурную часть из медучреждения поступило сообщение, что в больницу с ранением глаза доставлен 16-летний подросток.

Предварительно, в туалете ТРЦ 14-летний мальчик, демонстрируя сигнальное пусковое устройство, непроизвольно выстрелил в сторону пострадавшего.

Все участники данного инцидента установлены и опрошены в присутствии законных представителей. Их семьи ранее в поле зрения полицейских не попадали, жалоб на них не поступало.

По данному факту начата проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке.

