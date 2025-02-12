Подросток в США просит снять обвинения с педагога, которая забеременела от него

Американский подросток, который с 13-летнего возраста встречался со школьной учительницей Лорой Кэрон из Нью-Джерси, просит снять обвинения с возлюбленной. Она родила от молодого человека ребенка, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материал Daily Mail.

Подросток рассказал, что ему было 13 лет, когда они с учительницей Кэрон начали встречаться. На протяжении длительного времени возлюбленные держали информацию о своей связи в тайне.

Скандал разразился, когда спустя несколько лет отец подростка увидел ребенка преподавателя. Он имел подозрительное сходство во внешности с его сыном. Правоохранители начали расследовать дело.

Силовики выяснили, что учительница близко общалась с родственниками подростка. Иногда она оставалась ночевать у семьи дома.

По мнению американской прокуратуры, Кэрон «охотилась» за подростком и изнасиловала его. При этом молодой отец уверяет, что женщина не виновна. Еще одно слушание об освобождении преподавательницы пройдет 25 февраля.

Ранее жительница Нижегородской области обвинила знакомого молодого человека в изнасиловании в новогоднюю ночь. Она сделала это, чтобы не признаваться своему молодому человеку в измене.