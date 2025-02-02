Нижегородка обвинила знакомого в изнасиловании, чтобы не признаваться в измене

В полицию 18 летняя жительница Городца обратилась 30 января. По ее словам, в новогоднюю ночь ее изнасиловал знакомый, после происшествия она долго собиралась, чтобы рассказать об этом. Все случилась в квартире знакомой жертвы, куда она приехала после вечеринки в караоке.

Полицейские проверили показания девушки, поговорили с ее подругой. Она рассказала, что в ночь на 1 января ее знакомая приехала с другом. Девушка была пьяна, пошла в комнату и позвала с собой парня. Подозрительных звуков хозяйка квартиры не слышала.

Также свидетельница отметила, что подруга призналась, что обвинение в насилии, которое она собраться сделать в полиции, будет ложным. Незадолго до праздников девушка рассталась с молодым человеком, поэтому чувствовала себя свободной. А в январе они снова сошлись, и она не смогла ему ответить на вопрос был ли еще кто-нибудь во время расставания, поэтому придумала историю с насилием.

Показания подруги сейчас проверяются.