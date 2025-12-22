Подросток в Подмосковье поджег релейный шкаф по заказу украинских кураторов

Западным межрегиональным управлением Следственного комитета на транспорте предъявлено обвинение 17-летнему жителю Москвы, который под влиянием украинских кураторов поджег релейный шкаф, сообщает Следком .

По данным следствия, учащийся колледжа получил в одном из мессенджеров предложение от представителей украинских спецслужб совершить диверсию на объектах транспортной сети за денежное вознаграждение. Приняв предложение, вечером 17 декабря 2025 года юноша прибыл на участок железной дороги между станциями Жилево и Ступино в Ступинском округе, где осуществил поджог релейного шкафа, необходимого для функционирования железной дороги. Подросток зафиксировал свои действия на видео для отчета куратору, однако обещанная оплата не последовала.

Сотрудники УФСБ России по Москве и Московской области и УТ МВД России по ЦФО оперативно установили личность и местонахождение подозреваемого. Его задержали и возбудили уголовное дело по п. «а», ч. 2, ст. 205 УК РФ (акт терроризма).

По решению суда, несовершеннолетний заключен под стражу на период следствия.

Следователи проводят необходимые действия, назначены экспертизы для выяснения обстоятельств и причин, способствовавших совершению преступления.

Следственный комитет РФ подчеркивает, что любые действия, направленные против объектов транспортной инфраструктуры, рассматриваются как террористические преступления, за которые предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.

