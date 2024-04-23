Подросток-сатанист напал на девушек с ножом на вписке в Петрозаводске

сегодня в 10:00

SHOT: подросток порезал ножом двух девушек на вписке в Петрозаводске

Школьник из Петрозаводска изрезал ножом двух девушек на вечеринке. Подростка задержали, с ним работают полицейские, сообщает SHOT.

Инцидент произошел в квартире на улице Горького. Ученик пришел в гости к ровеснице из гимназии № 17. Также там находилась 17-летняя студентка колледжа культуры. Подростки общались, спокойно проводили время.

По неизвестной причине школьник схватил нож и набросился на девушек. Пострадавшие с трудом успокоили гостя и выпроводили его.

Обе девушки получили проникающие колото-резаные раны шеи, груди и рук. Пострадавшие находятся под контролем медиков.

Подросток любит проводить время на кладбищах и слушает Black Metal.