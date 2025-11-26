Подросток погиб в двойном ДТП в Нижегородской области

сегодня в 22:25

В нижегородской Выксе произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей, в котором погиб подросток, сообщает РЕН ТВ .

По предварительной информации, женщина 1982 года рождения за рулем Kia Carnival совершила наезд на одиннадцатилетнего мальчика, переходившего проезжую часть. Следом движущийся Kia Soul под управлением женщины 1971 года рождения переехал уже лежащего на проезжей части ребенка.

Мальчик скончался на месте происшествия до прибытия медиков. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая причины, по которым оба водителя не заметили ребенка на проезжей части.

