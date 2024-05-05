Подросток подорвался на взрывном устройстве в ЛНР и погиб

Подросток в Луганской Народной Республике наступил на неизвестное взрывное устройство и погиб после его взрыва, сообщил мэр Первомайска Сергей Колягин в Telegram .

«Вчера, 4 мая, в вечернее время в пгт Камышеваха погиб подросток. Он с тремя друзьями на мотоблоке приехал к пруду, образовавшемуся в заброшенном карьере, на рыбалку, где наступил на неизвестное взрывное устройство и подорвался», — написал мэр.

Товарищи подростка получили ранения. Двоих пришлось госпитализировать, а третьего отправили домой после оказания медицинской помощи.

Ранее похожий случай произошел в поселке Калиново в городском округе Первомайск. Во время рыбалки двое мужчин подорвались на мине. Их госпитализировали со множеством ранений. Одному мужчине оторвало стопу.