Подросток насмерть отравился алкоголем в Амурской области в ночь на Рождество

В ночь на Рождество в Амурской области умер 16-летний юноша из-за того, что всю ночь употреблял различные алкогольные напитки и в итоге получил смертельную дозу промилле, пишет SHOT .

Предварительно известно, что 16-летний Богдан распивал пиво и другие алкогольные напитки в ночь на Рождество вместе с двумя приятелями 17 и 20 лет. Парни смешивали напитки, и в итоге младшему из них к утру резко стало плохо.

Юноша успел сам для себя вызвать скорую помощь, но прибывшие медики оказались бессильны. Подросток скончался у них на руках по пути в больницу.

Известно, что 16-летний житель Амурской области был студентом-первокурсником Райчихинского индустриального техникума. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.