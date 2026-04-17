Подросток на самокате попал под трамвай на ВДНХ в Москве
В Москве на территории ВДНХ произошло дорожно-транспортное происшествие с участием подростка. Несовершеннолетний на арендованном электросамокате попал под трамвай, об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».
Происшествие случилось в дневное время на одной из оживленных транспортных артерий выставочного комплекса.
Несмотря на серьезность происшествия, подростку повезло. Он остался жив и получил лишь одну царапину. Основным последствием аварии стал сильный шок, который пережил юноша. В настоящее время все обстоятельства случившегося выясняются.
Данный случай в очередной раз поднимает вопрос безопасности использования арендованных средств индивидуальной мобильности. Водителям самокатов, особенно несовершеннолетним, рекомендуется быть предельно внимательными при пересечении трамвайных путей и соблюдать правила дорожного движения.
