Подросток на самокате попал под трамвай на ВДНХ в Москве

Подросток на арендованном самокате попал под трамвай в Москве и выжил

В Москве на территории ВДНХ произошло дорожно-транспортное происшествие с участием подростка. Несовершеннолетний на арендованном электросамокате попал под трамвай, об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО» .

Происшествие случилось в дневное время на одной из оживленных транспортных артерий выставочного комплекса.

Несмотря на серьезность происшествия, подростку повезло. Он остался жив и получил лишь одну царапину. Основным последствием аварии стал сильный шок, который пережил юноша. В настоящее время все обстоятельства случившегося выясняются.

Данный случай в очередной раз поднимает вопрос безопасности использования арендованных средств индивидуальной мобильности. Водителям самокатов, особенно несовершеннолетним, рекомендуется быть предельно внимательными при пересечении трамвайных путей и соблюдать правила дорожного движения.

