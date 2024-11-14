Подросток-мигрант пнул в прыжке в грудь русскую девочку ради лайков

Совет по правам человека обратил внимание на инцидент в Свердловской области, где иностранный школьный хулиган ударил русскую девочку в грудь ради получения лайков. Теперь ответственность понесет как агрессивный подросток, так и директор учебного заведения, не предпринявшего мер для защиты детей от хулигана, сообщает «Царьград» .

Событие произошло в школе № 2 города Нижние Серги, где подросток зафиксировал на видео, как он с разбега ударяет обеими ногами сидящую у окна девочку. Свое поведение хулиган объяснил стремлением собрать лайки на этом видео.

Директор учебного заведения не отстранила его от уроков, сославшись на отсутствие оснований, поскольку проверка в отношении этого подростка все еще продолжается.

Она заверила, что школа предприняла меры в связи с произошедшим, но журналисты выяснили, что к числу этих мер относится лишь разговор на тему «бить девочек не хорошо» и угроза проверки телефонов учащихся для выявления тех, кто сохранил видеозапись с избиением.

«В Совете по правам человека сообщили, что после этих слов Тараева может попрощаться со своей должностью, а подростка отчислят. Возбуждено уголовное дело», — отметили в Telegram-канале «Петя Первый».