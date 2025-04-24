Подросток из Первоуральска избил школьника за слив видео с извинениями

В Первоуральске Свердловской области 14-летний подросток по кличке Тупак избил семиклассника за слив в Сеть видеозаписи, на которой он извиняется на коленях, сообщает Ural Mash .

Тупак оскорбил родителей семиклассника по кличке Кузнец, за что его заставили встать на колени и принести публичные извинения на камеру. Затем ролик стал вирусным, разлетевшись по всей школе.

В ответ разъяренная «легенда хип-хопа» напал на обидчика в школьном туалете и жестоко избил его. Происходящее снималось на видеокамеру.

На опубликованных кадрах видно, как Тупак избивает Кузнеца сначала в туалете, а затем в коридоре школы. Нападавший наносит обидчику удары кулаками и ногами в область головы.

С подростками провели профилактическую беседу.