Ученые зафиксировали самое крупное в истории слияние черных дыр

Ученым удалось зафиксировать самое крупное в истории слияние черных дыр, оно произошло далеко за пределами Млечного Пути, сообщает газета The Guardian .

Черные дыры, каждая из которых более чем в 100 раз превышала массу Солнца, давно начали вращаться вокруг друг друга. Теперь они столкнулись и сформировали еще более массивную черную дыру примерно в 10 млрд световых лет от Земли.

Масса образовавшегося при слиянии двух черных дыр объекта в 265 раз превысила массу Солнца. На Земле произошедшее слияние зафиксировали детекторы гравитационных волн. Поскольку оно стало самым крупным в истории, то заставило физиков переосмыслить свои модели формирования подобных объектов.

Большинство черных дыр образуются, когда у массивных звезд заканчивается топливо для термоядерных реакций и они разрушаются в конце своего жизненного цикла. Невероятно плотные объекты настолько искажают пространство-время, что создают горизонт событий — границу, из которой не может вырваться даже свет.