Опубликованы кадры жесткого лобового ДТП под Истрой
Фото - © Фотобанк Лори
Очевидцы сообщили, что вечером 13 июля недалеко от подмосковной Истры столкнулись две легковушки. Кадры последствий ДТП появились в соцсети «ВКонтакте» в группе «Автолюбители г. Истра».
На кадрах видно, что машины попали в жесткое лобовое ДТП. При столкновении у транспортных средств смялись передние капоты, а багажники открылись.
Неизвестно, что стало причиной аварии, есть ли пострадавшие или погибшие.
Ранее ГУ МЧС России по Подмосковью в Telegram-канале сообщило, что за последние сутки спасатели выезжали на места ДТП девять раз. В результате этих аварий пострадали 11 человек, получив травмы различной степени тяжести.
Автомобилистам в очередной раз напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения. Любая ошибка за рулем может привести к непоправимым последствиям.