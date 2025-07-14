Опубликованы кадры жесткого лобового ДТП под Истрой

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Два легковых автомобиля столкнулись лоб в лоб под Истрой

Очевидцы сообщили, что вечером 13 июля недалеко от подмосковной Истры столкнулись две легковушки. Кадры последствий ДТП появились в соцсети «ВКонтакте» в группе «Автолюбители г. Истра» .

На кадрах видно, что машины попали в жесткое лобовое ДТП. При столкновении у транспортных средств смялись передние капоты, а багажники открылись.

Неизвестно, что стало причиной аварии, есть ли пострадавшие или погибшие.

Ранее ГУ МЧС России по Подмосковью в Telegram-канале сообщило, что за последние сутки спасатели выезжали на места ДТП девять раз. В результате этих аварий пострадали 11 человек, получив травмы различной степени тяжести.

Автомобилистам в очередной раз напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения. Любая ошибка за рулем может привести к непоправимым последствиям.