В селе Карпово Раменского округа состоялся православный семейный фестиваль

сегодня в 11:40

Мероприятие было посвящено празднованию Дня семьи, любви и верности и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фестиваль собрал множество гостей, которые смогли принять участие в разнообразных мероприятиях. Организаторы подготовили насыщенную программу, объединившую культурные, творческие и патриотические элементы.

В музыкальной части фестиваля выступили кавер-группа «TRUBACHI», певицы Полина Елисейская, Валентина Яньшина и Наталья Ломако. Яркими моментами стали выступления солистов ансамбля Росгвардии, артистов проекта «Молодая опера» и народного хора «Кантилена».

Творческая составляющая фестиваля включала мастер-классы по различным ремёслам: гончарному делу, старинной росписи, изготовлению оловянных солдатиков и флористике. На ярмарке были представлены уникальные изделия ручной работы от местных мастеров.

Для юных гостей организаторы подготовили особую программу с катанием на катамаране, батутами, бумажным шоу, играми и конкурсами. Взрослые могли отведать блюда полевой кухни и домашние напитки.

Особое внимание было уделено благотворительным акциям «Белый цветок» и «Письмо солдату». Гости фестиваля также приняли участие в экскурсиях по храму и традиционных русских хороводах.

Фестиваль стал ярким событием в культурной жизни округа, способствуя укреплению семейных ценностей и патриотического воспитания.

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