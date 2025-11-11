Приехавший на выступление рэпера 9mice подросток из Кургана погиб в Петербурге
Фото - © Машина скорой помощи в Дубне/Медиасток.рф
11-классника из Кургана обнаружили мертвым накануне утром в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Ранее он приехал в город на выступление рэпера 9mice (Сергея Дмитриева), сообщает «Фонтанка».
Труп подростка нашли под окнами дома на улице Пейзажной. Полицейские выяснили, что молодой человек снимал жилье через сервис бесплатных объявлений.
В Петербург школьник приехал 5 ноября. Он собирался посетить концерт рэпера 9mice в клубе на Арсенальной улице вечером 9 ноября.
Жилье, которое снимал школьник, было закрыто изнутри. Сотрудники МЧС помогли правоохранителям открыть дверь.
Против неустановленного лица возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.
