Подростки в Шатуре закидали камнями движущийся автобус и сняли все на видео

В подмосковной Шатуре группа молодых людей намеренно бросала камни в движущийся пассажирский автобус и снимала свои действия на камеру. По факту случившегося уже организована проверка, сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ.

На опубликованных кадрах видно, как группа молодых людей готовилась совершить преступление: парни натягивали на головы капюшоны, а лицо скрывали высокими воротниками и балаклавами.

В момент, когда мимо них проезжал пассажирский автобус, один из злоумышленников размахнулся и бросил камень в транспортное средство. После того как камень влетел в автобус, его водитель резко затормозил, а парни разбежались в разные стороны под звуки собственного смеха.

На момент публикации заметки никаких заявлений в полицию по данному случаю не поступало, однако стражи порядка организовали проверку по факту публикации в Сети видеозаписи. Юношей уже разыскивают.

Предварительно, в результате случившегося никто из пассажиров автобуса не пострадал, однако подобные действия парней могли спровоцировать аварию. Какое-либо решение будет принято позднее в рамках действующего в стране законодательства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.