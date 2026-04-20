Подростки устроили пожар на кладбище в Нижнем Новгороде

По словам мэра Юрия Шалабаева, возгорание началось на дальних кварталах, где ранее уже замечали молодежь на мопедах, поджигавшую мусорные баки. В этот раз огонь перекинулся на землю и затронул захоронения.

«Никогда еще не доводилось писать о таком, и был бы рад, если бы не представился столь гнусный и подлый повод. Накануне на одном из городских кладбищ случился пожар, в котором, в том числе, пострадали захоронения», — рассказал Юрий Шалабаев.

Более серьезных последствий удалось избежать благодаря быстрой реакции сотрудников кладбища и пожарных.

«Всегда казалось, что есть вещи, которые сакральны буквально для каждого человека, и кладбище — одна из таких. Здесь тишина, слезы горюющих по своим близким родных, их молитвы. Сюда приходят помолчать или поговорить о своем, принести цветы, прибраться на могиле… Но для лишенных ума и сострадания нет ничего святого. Бесовщина в чистом виде. Но, надеюсь, не все потеряно в их душах, и это мракобесие прекратится. Сейчас готовим заявление в полицию и совсем скоро установим новые камеры видеонаблюдения», — добавил мэр.

