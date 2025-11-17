сегодня в 17:28

В Петербурге подростки украли лабубу у инвалида СВО

В торговом центре Санкт-Петербурга двое подростков похитили лабубу из автомата самообслуживания, принадлежащего ветерану СВО с инвалидностью. Владелец разыскивает юных воришек, которые унесли две игрушки, заплатив лишь за одну, сообщает «Mash на Мойке».

Отставной военный установил на Планерной улице автомат, работающий по простому принципу: клиент оплачивает доступ, открывает дверцу и выбирает одну игрушку.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как молодые люди воспользовались аппаратом, но решили «сэкономить». Заплатив за один товар, они утащили сразу две мягкие игрушки.

Владелец автомата просит парня и девушку вернуть украденную игрушку или оплатить ее стоимость.

