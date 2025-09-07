Подростки три дня издевались над пожилой женщиной в Нижегородской области

Группа подростков на протяжении трех дней издевалась над пенсионеркой и избили бывшего участника СВО в Нижегородской области. Полиция начала действовать только после того, как информация попала в СМИ, сообщает Baza .

Инцидент произошел в конце августа в Городецком районе. Подростки из поселка Тимирязева на протяжении трех дней подвергали жестоко издевались над пожилой женщиной из соседней деревни Устиново. Один из участников банды записывал происходящее на видео, и вскоре кадры начали распространяться среди детей. Затем кто-то из подростков показал видео своим родителям.

Первого сентября местные жители обратились в психоневрологический диспансер из-за 14-летнего Дениса (имя изменено), который ранее состоял на учете и лечился в психбольнице. Однако сотрудники ПНД не стали их слушать и направили в полицию. В отделе родителей обвинили в распространении сплетен и пустой трате времени.

Однако ситуация резко изменилась, когда информация просочилась в СМИ. Сотрудники правоохранительных органов оперативно выехали к пострадавшей женщине, вызвали для пенсионерки скорую помощь и задержали 14-летнего подростка. Оказалось, что это не первый случай его жестокости — в мае Денис жестоко избил своего отца или отчима, который является бывшим участником СВО.

Блогер Дмитрий Захаров направил жалобы в Генпрокуратуру и службу собственной безопасности МВД, требуя провести проверку сотрудников Городецкого МВД, которые бездействовали, пока дело не получило широкой огласки.